PSG volta aos relvados em jogo-treino com 5000 adeptos nas bancadas

JN Ontem às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O campeão francês PSG voltou, este domingo, a subir aos relvados, após uma pausa de quase quatro meses, para disputar um jogo-treino com o Le Havre, que contou com cerca de cinco mil adeptos nas bancadas.

As autoridades permitiram a presença limitada e reduzida de adeptos nos estádios franceses este fim de semana, e no Estádio Oceane, em Le Havre, estavam cerca de cinco mil espectadores, contrariando as recomendações sanitárias.

Os adeptos deverim ter usado máscara, luvas e manter uma distância de segurança, no entanto, as imagens da partida mostram que tal não foi cumprido.

Quanto à partida, o PSG goleou o adversário por 9-0, com o brasileiro Neymar, o francês Kylian Mbappe e o argentino Mauro Icardi a apontarem cinco golos ao emblema da 2.ª Divisão francesa.