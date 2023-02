PSG volta aos triunfos em Montpellier e reforça liderança face à derrota do Lens

JN/Agências Ontem às 23:06 Facebook

O Paris Saint-Germain regressou, esta quarta-feira, aos triunfos em Montpellier (3-1) e reforçou a liderança da Liga francesa, ao beneficiar da derrota do Lens na receção Nice (1-0), em jogos da 21.ª jornada.

O conjunto parisiense poderia ter ido para o intervalo em vantagem, mas Kylian Mbappé não foi capaz de bater o guarda-redes Lecomte de penálti, em dois momentos, depois do árbitro mandar repetir o castigo máximo, aos 10 minutos. Aos 21, o avançado gaulês deixou o relvado com queixas físicas.

O nulo no Estádio de la Mosson só foi desfeito no segundo tempo, aos 55 minutos, por intermédio do espanhol Fabian Ruiz, que, aos 72, serviu o argentino Lionel Messi (72) para o segundo.

O médio Warren Zaire-Emery, de 16 anos, foi lançado por Christophe Galtier para fechar a contagem, aos 90+2 minutos, pouco depois de Arnauld Nordin ter encurtado distâncias para o Montpellier (14.º posicionado).

No PSG, os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha foram titulares, enquanto Renato Sanches entrou ainda na primeira parte, para render o espanhol Sérgio Ramos.

Após dois jogos sem vencer, o PSG passa a somar 51 pontos, contra os 46 do Marselha (segundo classificado) e 45 do Lens (terceiro), que hoje teve em campo David Costa, internacional sub-21 por Portugal.

A surpresa da ronda acabou por acontecer em Lens, com os locais a deixaram os parisienses fugir no topo da tabela e a perderem a vice-liderança para o Marselha. O golo que ditou a derrota, após 13 jogos oficiais sem perder, foi apontado pelo avançado Gaetan Laborde, aos 57 minutos.

Na luta pelos lugares europeus, um 'bis' de Amine Gouiri (três e 21 minutos) e um golo de Desire Doue (51) deram o triunfo ao Rennes na receção ao Estrasburgo (3-0), um desfecho que deixa os anfitriões mais confortáveis no quinto posto, com 40 pontos, apenas menos um do que o Mónaco (quarto).

O extremo português Gelson Martins atuou de iniciou nos monegascos, mas a vitória sobre o Auxerre (3-2) foi fabricada com os remates certeiros de Ben Yedder (11 minutos), Ben Seghir (30) e Embolo (82), enquanto para o antepenúltimo colocado da Ligue 1 marcaram Abline (68) e o cabo verdiano Nuno da Costa (84).

Já o duelo entre Lyon, com Anthony Lopes na baliza, e Brest terminou sem golos.

Mais cedo, o Lille, do português Paulo Fonseca, empatou sem golos na receção ao Clermont, enquanto o Marselha venceu em Nantes (2-0), com a ajuda de um autogolo do brasileiro João Victor, emprestado pelo Benfica no mercado de inverno.

Com os defesas portugueses Tiago Djaló e José Fonte de início, os 'dogues' somaram o segundo jogo sem triunfar e seguem no sexto posto, com 35 pontos. O médio internacional luso André Gomes foi lançado por Paulo Fonseca na segunda parte.

Em Nantes, depois de um primeiro tempo sem golos, o Marselha chegou à vantagem face a um golo de João Victor, com o suplente marroquino Azzedine Ounahi (90+3), recentemente contratado ao Angers, a estrear-se da melhor forma e a dilatar a vantagem já no período de descontos.

No emblema do sul de França, o lateral luso Nuno Tavares atuou durante os 90 minutos, enquanto o avançado Vitinha, contratado ao Sporting de Braga, ainda não foi opção.

Com um 'hat-trick' do inglês Folarin Bologun (44, 61 e 64 minutos) e um golo do maliano Doumbia, o Reims saiu vitorioso da receção ao Lorient (4-2), que chegou a estar a vencer por 2-0, face aos remates certeiros de Enzo Le Fee (10) e Ibrahima Koné (36).

O Toulouse somou a segunda vitória seguida na receção ao Troyes (4-1), que teve entre as primeiras escolhas o luso Rony Lopes e Mama Baldé, antigo jogador de Sporting e Desportivo das Aves, autor do golo inaugural, aos 12 minutos, de grande penalidade, antes de os locais operarem a reviravolta para números dilatados.

Na luta pela permanência, o Ajaccio (17.º), com o luso-francês Paolo Lebas no 'banco', aproveitou a inferioridade numérica do lanterna-vermelha Angers para vencer por 2-1, após reviravolta, e com o golo decisivo a surgir já depois do minuto 90.