Psicólogo e Renato Sanches para reforçar PSG

JN Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSG espera fechar, nos próximos dias, a contratação de Renato Sanches ao Lille e pondera recrutar um psicólogo para reforçar a equipa técnica, liderada por Christophe Galtier.

Renato Sanches está perto de ser oficializado no PSG, que espera fechar negócio com o Lille o mais rapidamente possível por uma verba a rondar os 12 milhões de euros.

O jornal 'L'Equipe' escreve que a intenção dos responsáveis parisienses passa por poder contar com o internacional português o quanto antes, para que o médio possa ser integrado de forma atempada no grupo de trabalho.

A mesma publicação assegura que o PSG pondera seriamente reforçar a equipa técnica com um psicólogo para trabalhar diretamente com os jogadores do plantel principal.

A hipótese começou a ser discutida após a eliminação dos franceses na última Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid, e voltou a ganhar força no planeamento da nova época. A incorporação de um nutricionista na equipa técnica também está a ser ponderada.