PSP acelera a busca pelo autor do ataque à família Conceição

Alexandre Panda Ontem às 23:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias equipas de investigação criminal a trabalhar no caso. Dragões cedem imagens de videovigilância.

Encontrar o responsável pelo ataque ao carro em que seguiam a mulher e dois filhos de Sérgio Conceição, na noite de terça-feira, é prioritário para as forças de segurança. De acordo com informações recolhidas pelo JN, a PSP tem várias equipas de investigação criminal a trabalhar no caso, tanto na análise de imagens de videovigilância, como na recolha de testemunhas e audição das vítimas.

O F. C. Porto revelou que já cedeu imagens às autoridades e acrescentou um dado à investigação, relacionado com uma mensagem de telemóvel enviada ao jogador Rodrigo Conceição, antes do incidente verificado no exterior do Dragão.