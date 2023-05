PSP anuncia medidas para a possível festa do Benfica

JN Hoje às 19:53 Facebook

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou, esta sexta-feira, as medidas implementadas no Marquês de Pombal no sábado, para evitar incidentes na possível festa de campeão nacional do Benfica.

A PSP comunicou que o trânsito estará condicionado, assim como os estabelecimentos de comércio e algumas estações de metro estarão fechadas. Os adeptos que quiserem deslocar-se ao Marquês de Pombal terão de ser revistados.

"Eixo Entrecampos/Marquês de Pombal (onde se inclui o corte na Rotunda de Entrecampos, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo); Eixo Praça-de-Espanha/Marquês de Pombal (Praça de Espanha e Avenida António Augusto Aguiar); Eixo Amoreiras/Marquês de Pombal (Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, onde se inclui o corte e isolamento do túnel do Marquês e Rua Joaquim António de Aguiar); e no Eixo Restauradores/Marquês de Pombal (Praça dos Restauradores e Avenida da Liberdade)".

As estações de metro do Marquês de Pombal, Parque e Picoas vão ser interditadas ao público a partir das 16.30 horas e que para os adeptos entrarem no Marquês de Pombal terão de ser revistados e só poderão aceder ao local a partir das 17 horas.

A PSP pediu a "todos os adeptos a adoção de comportamentos e atitudes adequados a um ambiente desportivo e festivo, de respeito por todos os participantes".