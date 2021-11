PSP com "reservas" sobre a lei que pretende revogar o cartão do adepto

JN/Agências Ontem às 23:14 Facebook

Clubes de futebol e autoridades policiais pronunciaram-se favoravelmente, mas a PSP apresentou "reservas" relativamente à lei que vai a votação na especialidade, esta terça-feira, na Assembleia da República

A PSP reitera que "a eliminação do cartão do adepto não se constituirá como um obstáculo à realização das operações de segurança desde que se mantenham as restantes regras" previstas no regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos.

Aquela força policial manifesta "reservas quanto à revogação do n.º 3 do artigo 16.º-A", que obrigava à aquisição dos bilhetes por via eletrónica por parte dos elementos dos Grupos Organizados de Adeptos (GOA), o que permitirá, segundo a mesma, que "possam continuar a comercializar bilhetes e, dessa forma, financiar-se de forma ilícita".

Para além disso, a revogação desse ponto "impede que o promotor possa operacionalizar o seu dever de impedir o acesso ao recinto a quaisquer indivíduos sobre os quais tenha sido aplicada medida de interdição de acesso a recintos desportivos", acrescenta a PSP no seu parecer.

"Além disso, a PSP opõe-se de forma liminar e intransigente à eliminação das Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP) ou à revogação da sua exclusividade como locais onde se pode utilizar materiais coreográficos de grandes dimensões", frisa a autoridade policial no documento disponível no site da Assembleia da República.

Mesmo manifestando alguma concordância neste ponto, os clubes entendem que "a revogação do cartão do adepto é um imperativo", em função da sua "desadequação à realidade desportiva e, sobretudo, pela perceção pública entretanto gerada quanto à sua extinção, desde a aprovação na generalidade".

No entanto, enquanto a PSP "concorda com a substituição do 'Cartão do Adepto' pelo 'Cartão do Cidadão'" para obter acesso às ZCEAP, os clubes consideram que a mesma "não pode, sem enquadramento adicional, merecer o apoio do futebol profissional".

Os clubes questionam essa e outras medidas que "necessitaram de maior concretização, como a identificação de todos os adeptos por meio de Cartão de Cidadão", mas a PSP lembra que "o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos já prevê a obrigatoriedade de documento de identificação com fotografia" para acesso aos espetáculos desportivos.

De recordar que o Projeto de Lei 920/XIV/2, da Iniciativa Liberal, que "Revoga o Cartão do Adepto, pela não discriminação e estigmatização de cidadãos em recintos desportivos", foi aprovado na generalidade em 10 de novembro.