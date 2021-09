PSP deteve jovens que invadiram relvado no Braga-Tondela para tirar selfie

Luís Moreira Hoje às 11:02 Facebook

Queriam tirar um "selfie" e pedir a camisola ao jogador Ricardo Horta. A PSP de Braga deteve, segunda-feira, à noite, dois jovens, de 17 e 18 anos, residentes nos arredores da cidade, simpatizantes do Sporting Clube de Braga, por terem invadido o relvado no final do jogo entre o clube bracarense e o Tondela Futebol Clube.

Fonte policial disse ao JN que os dois adeptos foram notificados para comparecerem hoje no Tribunal Judicial de Guimarães onde serão ouvidos por um juiz.

Os jovens - garantiu fonte do clube minhoto - não tiveram qualquer gesto ou intuito agressivo com a invasão, que visava apenas conseguir uma foto e ficar com a camisola do atacante, objetivo atingido.

Apesar disso, o juiz pode aplicar-lhes uma sanção, a qual, no pior dos casos, poderá ser a de interdição temporária de entrada em recintos desportivos.