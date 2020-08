PSP diz que operação Liga dos Campeões em Lisboa será "complexa e atípica"

Tiago Rodrigues Hoje às 11:26 Facebook

A Polícia de Segurança Pública (PSP) afirmou, esta terça-feira, em conferência de imprensa, que a operação que irá realizar durante a "final 8" da Liga dos Campeões, que se realiza em Lisboa a partir de amanhã e até ao dia 23, será "complexa e atípica" e que é uma "responsabilidade para Portugal" e para as autoridades.

Na conferência de imprensa realizada esta terça-feira de manhã, o comandante da PSP, Paulo Pereira, começou por referir que a operação a realizar em Lisboa durante a "final 8" da Liga dos Campeões irá focar-se "em quatro aspetos": "nas unidades hoteleiras, onde estão as equipas; nos locais de treino, que já estão a ser utilizados; nos estádios, o palco principal dos jogos, onde temos a considerar o perímetro interior e o perímetro exterior, para o controlo de acessos; por último, a cidade, que vai estar em observação e policiada, no sentido de acompanhar eventuais adeptos", explicou o responsável, garantido que as autoridades estão "prontas para receber os adeptos e os ajudar, prestar informação, comunicar e corresponder às necessidades de orientação".

O comandante da PSP lembrou ainda que a Área Metropolitana de Lisboa "está sujeita ao estado de contingência, portanto há normas que devem continuar a ser observadas pelos adeptos estrangeiros e nacionais". "Devem evitar ajuntamentos, usar máscara ou viseira em transportes e estabelecimentos, o consumo de álcool não é permitido em áreas públicas e há a limitação no funcionamento dos estabelecimentos", recordou Paulo Pereira.

Por sua vez, o superintendente da PSP, Luís Elias, referiu que a operação será "complexa e atípica" e de "baixo perfil", "na medida em que há um fator de incerteza pelo facto de a competição se realizar sem público".

"Não deixam de ser tomadas as mesmas medidas de segurança. A Unidade Especial de Polícia garante a segurança pessoal das oito equipas envolvidas na competição. Contempla também os aeroportos, o desembaraçamento do trânsito, perímetros de segurança em diversos locais e temos particular atenção para prevenir certos incidentes que possam perturbar a segurança dos intervenientes no espetáculo", explicou Luís Elias.

"É a maior competição desportiva que se vai realizar este ano a nível mundial, vai ter a atenção dos principais media e é uma responsabilidade para Portugal e para a PSP. Que tudo corra dentro da normalidade, em segurança e a melhor notícia será que a PSP não seja notícia", concluiu.

Veja o programa da "final 8" da Liga dos Campeões:

Quartos de final:

- Quarta-feira, 12 agosto:

Jogo 4: Atalanta (Itália) - Paris Saint-Germain (França), Estádio da Luz

- Quinta-feira, 13 agosto:

Jogo 2: Leipzig (Alemanha) - Atlético de Madrid (Espanha), Estádio José Alvalade

- Sexta-feira, 14 agosto:

Jogo 3: FC Barcelona (Espanha) - Bayern Munique (Alemanha), Estádio da Luz

- Sábado, 15 agosto:

Jogo 1: Manchester City (Inglaterra) - Lyon (França), Estádio José Alvalade

Meias-finais:

- Terça-feira, 18 agosto:

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 - Vencedor Jogo 4, Estádio da Luz

- Quarta-feira, 19 agosto:

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 - Vencedor Jogo 3, Estádio José Alvalade

Final:

- Domingo, 23 agosto:

Vencedor Jogo 6 - Vencedor Jogo 5, Estádio da Luz

Todos os jogos serão realizados às 20 horas.