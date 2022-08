PSP identificou 154 adeptos por arremesso de cadeiras e tochas em Guimarães

JN/Agências Hoje às 07:02 Facebook

A PSP identificou 154 adeptos do clube de futebol croata Hadjuk Split por arremesso de cadeiras e tochas no centro histórico de Guimarães, na noite de terça-feira.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o Comando Distrital de Braga da PSP confirma ter recebido queixas sobre "aproximadamente 100 indivíduos" a "causar distúrbios", incluindo "arremesso de mobiliário de esplanadas e deflagração de artefactos pirotécnicos" por volta das 22.30 horas de terça-feira.

A PSP diz que os adeptos abandonaram depois Guimarães em cinco autocarros com destino ao Porto.

"Após estarem reunidas todas as condições de segurança", a PSP abordou os autocarros e identificou 122 cidadãos croatas, 23 portugueses e nove adeptos de outras nacionalidades, tendo ainda apreendido "um pote de fumo, uma soqueira e um passa-montanhas".

A PSP sublinhou ainda que, "até ao momento, não foram reportados danos significativos nos estabelecimentos, feridos ou apresentadas denúncias criminais".

Vídeos publicados nas redes sociais dão conta de tochas arremessadas para o espaço público e contra edifícios na rua Alfredo Guimarães, entre a praça da Oliveira e o Museu de Alberto Sampaio, ouvindo-se sons de vidros a partir. Em fotografias também publicadas veem-se esplanadas danificadas.

Na terça-feira, véspera do duelo entre Vitória de Guimarães e Hajduk, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, uma das pessoas na Praça da Oliveira, às 22.30 horas, Paulo César Gonçalves, disse à Lusa que começou a ver pessoas nas esplanadas a correrem e depois um grupo de pessoas com "adereços e cachecóis na cara", de cores azuis, vermelhas e brancas, com "cadeiras na mão e tochas".

"Atiraram-nas e lançaram tudo o que tinham à mão, mas sem entrarem em confronto físico, como que a marcarem posição. Depois correram na direção do Museu de Alberto Sampaio [para sul] e passado pouco tempo voltaram. Correram pela rua da Rainha [para oeste]", descreveu.

O cidadão disse ainda que alguns dos proprietários de estabelecimentos naquela área ligaram à PSP.

Após a derrota da primeira mão, por 3-1, na Croácia, o Vitória de Guimarães recebe esta quarta-feira o Hajduk Split, para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, num jogo agendado para as 17 horas, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.