PSP preparada para festejos espontâneos no fim de semana

A Polícia de Segurança Publica (PSP) tem uma megaoperação delineada para o Sporting-Benfica, de amanhã (20.30 horas), em Alvalade, onde são esperadas cerca de 45 mil pessoas. O plano admite prontidão e valência de meios de prevenção durante o fim de semana, no sentido de monitorizar e intervir, se necessário, perante eventuais movimentações inerentes à possível festa do título, que até pode suceder hoje, em caso da derrota do F.C. Porto, em Famalicão.

"Não haverá festejos oficiais. E quando o dizemos referimos que o Benfica não tem programado para este fim de semana o festejo oficial. Se acontecer, a PSP dará as melhores sugestões para que suceda de forma segura. Porém, oficialmente não está nada previsto", disse Francisco Alves, intendente da PSP, na conferência de segurança relativa ao embate de Alvalade.

O responsável admitiu que os simpatizantes serão livres de festejar, mas que a PSP "terá um dispositivo em toda a cidade preparado para essa espontaneidade".

PUB

As forças de seguranças rejeitam aconselhar quaisquer locais de possível celebração, mas o JN sabe que o Marquês de Pombal será uma das zonas mais vigiadas. Por outro lado, estão previstas algumas medidas relacionadas com o acompanhamento dos adeptos das águias. "É importante que os adeptos do Benfica se concentrem no seu estádio às 16.30 horas para que às 17 horas possamos iniciar o acompanhamento", referiu. As portas de Alvalade abrem-se às 18.30 horas.

Para os que não desejem integrar a "caixa de segurança", existe a indicação de se concentrarem no parque de estacionamento junto ao Instituto Ricardo Jorge.

Por outro lado, o intendente Francisco Alves quis deixar uma mensagem positiva. "Nos últimos anos não tem havido incidentes nestes grandes jogos e podemos incluir também os encontros com o F. C. Porto. Vão ao jogo, desfrutem e depois aceitem o resultado. Tudo faremos para ajudar as pessoas", assegurou.

Em comunicado, a Liga salientou que está a envidar "todos os esforços", em conjunto com os promotores do evento, no sentido de haver máxima segurança.

Mistura preocupa mas não provoca intervenção

A junção de adeptos na mesma zona do estádio - sócios do Sporting terão vendido bilhetes aos encarnados - é encarada com "preocupação" pelas forças de segurança.

"As agulhas estão acertadas, mas não podemos intervir na bilhética, o que podemos é dar sugestões ao promotor", disse, acrescentando: "Neste jogo, a preocupação pode ser maior, porque estamos ​​​​​​​a falar de um dérbi".