PSP preparada para festejos espontâneos no fim de semana

A PSP montou uma operação específica para o dérbi de domingo. Admite estar preparada para eventuais festejos espontâneos em caso da conquista do título pelas águias, mas rejeita para já qualquer celebração "oficial".

A Policia de Segurança Publica (PSP) tem uma operação delineada para o Sporting-Benfica do próximo domingo, um jogo de alto de risco, onde são esperadas cerca de 45 mil pessoas. O acompanhamento dos adeptos encarnados terá uma atenção especial, embora haja um sistema preparado para eventuais festejos durante todo o fim de semana, na eventualidade da conquista do título pelas águias

"Os adeptos podem concentrar-se de forma espontânea, quererem celebrar e mostrar o seu contentamento. Para essa movimentação, obviamente que a PSP terá um dispositivo em toda a cidade de Lisboa. Mas o que queremos é que não haja necessidade de intervenção e estaremos a monitorizar. Se isso acontecer, a PSP estará nos momentos e nos locais desses festejos espontâneos para que não tenham impacto na vida das outras pessoas. Oficialmente, não haverá um fim de semana preparado com festejos. A haver, existirá outro momento e ele será explicado", garantiu, esta sexta-feira, Francisco Alves, intendente da PSP.

O responsável recusou aconselhar ou nomear locais mais indicados para uma eventual concentração espontânea, mas garantiu maior presença de meios para monitorizar e dar uma sensação de visibilidade. A zona do Marquês de Pombal será, segundo apurámos, uma das mais vigiadas.

"Operações complexas"

Em relação à operação no estádio de Alvalade, o responsável aconselhou a chegada atempada dos adeptos para o recinto, que estará aberto desde as 18.30 horas.

"É importante que os adeptos do Benfica se concentrem no seu estádio às 16.30 horas para que às 17 horas possamos iniciar o acompanhamento", referiu o responsável. Para os que não desejem integrar a "caixa de segurança", a PSP aconselha que deixem as viaturas na zona do Instituto Ricardo Jorge.

"Nos últimos anos não tem havido incidentes nestes grandes jogos e podemos incluir também os jogos com o F. C. Porto. São operações complexas", sublinhou o intendente Francisco Alves, acrescentando: "vão ao jogo, desfrutem e depois consigam aceitar o resultado. Tudo faremos para ajudar as pessoas a ir e sair do estádio".