PSP propôs festa de adeptos dentro do Estádio de Alvalade

A Polícia enviou à Câmara parecer negativo sobre ecrã gigante e modelo adotado no Marquês. Fernando Medina nega ter recebido documento.

A PSP queria que os festejos dos adeptos do Sporting decorressem dentro do Estádio de Alvalade, com controlo e revista de segurança à entrada, para evitar ajuntamentos descontrolados e distúrbios, que acabaram por acontecer. A proposta foi feita a todos os intervenientes envolvidos no plano de segurança, elaborado dias antes. Mas não foi aceite.

Na segunda-feira, a Polícia também enviou à Câmara de Lisboa um parecer negativo sobre o modelo das festividades quer junto ao Estádio, quer no Marquês de Pombal. Fernando Medida, o presidente da autarquia, que autorizou o evento, garantiu, ontem, desconhecer aquele parecer.