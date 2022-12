PSP remete confrontos entre adeptos de Chaves e F. C. Porto para Ministério Público

JN/Agências Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP anunciou hoje o registo de um ferido em resultado dos confrontos entre adeptos do Desportivo de Chaves e do F. C. Porto, em jogo da Taça da Liga de futebol, que serão remetidos para o Ministério Público.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Vila Real explica que, durante o intervalo do encontro entre Desportivo de Chaves e F. C. Porto, referente à segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga, "no interior do estádio, adeptos afetos ao F. C. Porto envolveram-se em confrontos físicos entre si, sendo necessária a intervenção da polícia para repor a ordem pública".

Destes confrontos resultou um ferido, que foi encaminhado para o hospital de Chaves, onde recebeu "tratamento médico", de acordo com a PSP.

PUB

"Após o fim da partida, e já no exterior do estádio, novo confronto físico, desta vez entre adeptos do [Desportivo de] Chaves e adeptos do F. C. Porto, tendo havido necessidade de nova intervenção policial, a fim de repor a calma e a ordem pública", refere a mesma nota.

Nesta segunda intervenção, "foram efetuados dois disparos para o ar, sem que se registasse qualquer dano físico ou material".

A par dos confrontos, de acordo com a PSP, durante o jogo foram, ainda, registados "cinco incidentes envolvendo artefactos pirotécnicos, por parte de adeptos afetos ao F. C. Porto, sem que tivesse havido quaisquer danos".

"Dos factos descritos será elaborado o respetivo expediente, que será encaminhado para as entidades competentes, nomeadamente o Ministério Público", avança o comunicado.

Na quinta-feira, o F. C. Porto venceu o Desportivo de Chaves (2-0), em encontro da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga de futebol, realizado no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.

Com esta derrota, o clube transmontano fica afastado da fase seguinte da competição. Por sua vez, os 'dragões' lideram o grupo, com quatro pontos, e estão mais perto da qualificação para os quartos de final.