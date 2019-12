PSV despediu técnico Van Bommel

Adriano Rocha Hoje às 12:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Fim da linha para Mark van Bommel no comando do PSV Eindhoven. O treinador não resistiu aos maus resultados e foi despedido esta segunda-feira pelo clube holandês. Tinha contrato até 2021.

"A direção do PSV pôs fim esta manhã à colaboração com o treinador principal Mark van Bommel", lê-se no comunicado do clube de Eindhoven, no qual justifica ainda a demissão do treinador com "a série persistente de resultados negativos".

O PSV perdeu no domingo passado com o Feyenoord (1-3) e segue no quarto lugar no campeonato, já a 10 pontos do líder Ajax. O clube de Eindhoven, onde milita o internacional português Bruma, ficou pela fase de grupos da Liga Europa, ao ficar no terceiro lugar, atrás do LASK Linz e do Sporting.

Mark van Bommel assumiu o comando do PSV em julho de 2018, tendo então assinado um contrato válido por três anos, até 2021.