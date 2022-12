Publicação de Messi bate recorde de "gostos" no Instagram

JN Hoje às 13:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Lionel Messi continua a quebrar recordes, seja nos relvados ou no mundo virtual, onde quebrou o recorde da publicação com mais "gostos" da história.

A publicação de Lionel Messi no Instagram com o troféu conquistado no Catar já superou a barreira dos 59 milhões de "gostos", tornando-se na publicação com mais reações de sempre.

Para trás ficou a icónica fotografia de um ovo, partilhada pela página "world_record_egg", que liderava o ranking com quase 56,5 milhões de "likes".

PUB

Com o recorde batido, fica por saber, apenas, a dimensão da nova marca, uma vez que não param as reações à publicação do camisola 10 da Argentina.