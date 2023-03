Conceição em busca do pleno numa história pintada a azul e branco

Treinador não perdeu qualquer eliminatória frente a equipas italianas e tem de dar a volta ao Inter para manter o registo. Dragões superiores a duas mãos

O passado recente pode servir como inspiração para o desafio que os campeões nacionais enfrentam amanhã à noite (20 horas, Eleven). Depois da derrota (1-0) em terras transalpinas, os dragões têm de dar a volta ao Inter de Milão para selar a presença nos quartos de final da Liga dos Campeões e a verdade é que desde que Sérgio Conceição chegou à Invicta, no início de 2017/18, a equipa portista tem sido absolutamente feliz frente a adversários italianos.

O saldo total do F. C. Porto ante equipas da Serie A até pode ser ligeiramente negativo - 12 vitórias, 11 empates e 16 derrotas (40-42 em golos) -, mas o caso muda absolutamente de figura quando a análise se centra no desfecho de eliminatórias. Em toda a história das competições europeias, o F. C. Porto seguiu em frente nove vezes e sofreu apenas três eliminações frente a adversários italianos, registando-se, ainda, as duas derrotas sofridas pelos portugueses nas finais disputadas contra clubes do país em causa: a da Taça das Taças de 1983/84 (1-2 frente à Juventus) e a Supertaça Europeia de 2003 (0-1 ante o Milan).