Newcastle observou Diogo Costa em Sevilha

O interesse do Newcastle em Diogo Costa continua a crescer. O clube inglês está no mercado para contratar um guarda-redes e o número 99 dos dragões é, neste momento, a primeira escolha, depois de os "magpies" terem enviado um emissário até Sevilha, na passada quinta-feira, para o ver em ação frente à Espanha, na primeira jornada da Liga das Nações 2022.

Diogo Costa foi titular na partida disputada na Andaluzia e o relatório da exibição do internacional português já chegou ao técnico Eddie Howe, que, segundo noticiou este domingo o "Mirror", mudou de opinião em relação ao alvo preferido para a baliza.

Depois de vários meses em que o técnico parecia satisfeito com o possível contratação de Dean Henderson, habitual suplente do Manchester United, a prioridade, agora, é mesmo o guardião portista. A excelente temporada que realizou em 2021/22, sendo titular na equipa de Sérgio Conceição nos jogos do campeonato e da Liga dos Campeões, acabou por lhe valer as primeiras chamadas à seleção portuguesa e a estreia com a camisola das quinas.