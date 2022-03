F. C. Porto segue sem travão rumo ao recorde de invencibilidade

Vasco Samouco Hoje às 09:59 Facebook

Tondela, Boavista e Santa Clara são o que separa a equipa de Sérgio Conceição do registo do Benfica de John Mortimore, de 56 jogos seguidos sem perder na Liga, que resiste há quase 45 anos.

John Mortimore não ficou na história do futebol português só pela conquista de dois campeonatos, três Taças de Portugal e uma Supertaça, mas também porque, entre 1976 e 1978, estabeleceu um recorde que parecia condenado a eternizar-se. Nesse período, o Benfica esteve 56 jogos seguidos sem perder para o campeonato e o registo foi resistindo a outras superequipas, mantendo-se até agora, cerca de 45 anos depois. Mas eis o F. C. Porto de Sérgio Conceição, que continua imparável na Liga e que ameaça destronar as águias de Mortimore desse pedestal.

Com a vitória em Paços de Ferreira, os dragões alargaram a série de jogos consecutivos sem derrotas na Liga para 53, o que, no que à invencibilidade diz respeito, já é o segundo melhor registo de sempre dos azuis e brancos. Ou seja, para fazer história no futebol português, este F. C. Porto tem, primeiro, que olhar para dentro e tornar-se na equipa do clube que mais jogos esteve sem ser derrotada no campeonato. Para igualar o registo conseguido entre 2010 e 2012, e dividido entre André Villas-Boas e Vítor Pereira, Sérgio Conceição e companhia precisam de ganhar ou empatar com Tondela (casa) e Boavista (fora).