Público já pode votar nos surfistas do Capítulo Perfeito em Carcavelos

A votação para a oitava edição do Capítulo Perfeito arrancou esta quarta-feira, e o público vai decidir quem são os 16 surfistas que vão integrar e edição de 2022, que vai decorrer na praia de Carcavelos, em Cascais.

Ao todo, 14 surfistas nacionais, 13 surfistas internacionais, e cinco surfistas da categoria 'nova geração' vão ser escolhidos pelo público para definir a lista final de 16 surfistas.

A competição, como é costume, "ocorrerá no melhor dia de ondas do inverno português", salientou a organização, e será composta por seis surfistas nacionais, sete surfistas internacionais, dois 'wild-cards' (convidados), e um da categoria 'nova geração' (até aos 17 anos).

A votação é feita através do site do Capítulo Perfeito e está aberta desde as 18 horas de quinta-feira, até às 23.59 horas do próximo dia 15 de janeiro.

Com presença garantida no Capítulo Perfeito 2022 está o 'wild-card' havaiano Anthony Walsh, campeão em título.

Haverá também um 'wild-card' local da Praia de Carcavelos. Pela primeira vez, este será atribuído num campeonato 'trials', promovido pela União de Freguesias de Carcavelos e Parede, a realizar em data a anunciar.

Este ano, o Capítulo Perfeito powered by Billabong terá um foco na sustentabilidade.

Nic Von Rupp, Tiago Pires, Afonso Antunes, Miguel Blanco, Guilherme Ribeiro, Filipe Jervis, João Guedes, Martim Carrasco, João Mendonça, Pedro Boonman, Ivo Cação, Ruben Gonzalez, Guilherme Fonseca e Luís Perloiro são os candidatos portugueses às vagas disponíveis.

Já o antigo campeão mundial Adriano de Sousa (Brasil), é o 'cabeça de cartaz' entre os atletas estrangeiros, onde se encontram também Clay Marzo (Havai), Balaram Stack (EUA), Bruno Santos (Brasil), Kiron Jabour (Havai), Aritz Aranburu (Espanha), Lucas Silveira (Brasil), Luka Davis (EUA), Matt Bromley (África do Sul), Russel Bierke (Austrália), Torrey Meister (Havai), Cory Lopez (EUA) e Adrian Buchan (Austrália), que integrou durante vários anos o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).

Martim Fortes, Matias Canhoto, Salvador Vala, Santiago Graça e Kailani Rennó (Brasil) são os candidatos à única vaga para a 'nova geração'.