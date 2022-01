Público no futebol distrital só com teste negativo

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:20 Facebook

Adeptos têm de apresentar comprovativo para acederem aos estádios. Cenário não se aplica às camadas jovens.

As medidas restritivas para os espectadores de jogos de futebol nas competições distritais ainda não são claras para todos os clubes. Há vários que ainda não têm conhecimento da norma que a Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou recentemente e que será aplicada no próximo fim de semana no futebol sénior. "Será obrigatório a apresentação de teste negativo à covid-19", explica José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto, ao JN. No entanto, segundo o dirigente, isso não se aplica às camadas jovens: "Esse procedimento está dispensado na formação".

A exibição de testes no futebol sénior causará constrangimentos. "O público já não é muito e com a necessidade de apresentar um teste negativo será ainda menos. Vamos ter uma diferença substancial na receita. Temos sempre duas pessoas à entrada para confirmar que o público apresenta a documentação necessária", conta José Augusto Azevedo, presidente do Folgosa, ao JN. O dirigente explica que os futebolistas e outros membros do clube maiato estão a ser testados dois dias antes dos jogos.