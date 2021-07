Pugilista tenta morder adversário durante o combate em Tóquio

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 15:50 Facebook

O incidente ocorreu durante o combate na divisão de pesos pesados nos Jogos Olímpicos. O pugilista marroquino Youness Baalla enfrentou o neozelandês David Nyika e, depois de ter tido duas primeiras rondas algo difíceis, tentou morder o adversário no terceiro assalto.

David Nyika venceu o combate por um total de 5-0 (cinco rondas vencidas) e conseguiu marcar lugar nos quartos-de-final. No entanto, não escapou a um momento que faz lembrar Mike Tyson. Na terceira ronda da luta, Nyika continuou a estratégia que lhe estava a dar a superioridade face a Baalla, até que este perdeu a calma e tentou morder o adversário enquanto estes estavam agarrados. O atleta da Nova Zelândia conseguiu afastar-se rapidamente e, também graças ao suor, evitar sofrer uma lesão.

"Felizmente ele tinha a boquilha e eu estava suado. Não me lembro do que lhe disse mas fui um pouco impertinente. Eu já fui mordido uma vez no peito antes da competição da Commonwealth, mas por favor isto são os Olímpicos", referiu.

O pugilista mostrou estar surpreendido pela árbitra não ter visto o que aconteceu. "Não acho que a árbitra tenha visto, e mesmo assim era ela quem estava mais próxima", disse ao "The Guardian".

Esta situação faz lembrar o caso de Mike Tyson com Evander Holyfield em 1997, quando Tyson mordeu a orelha do adversário e depois cuspiu um pedaço da mesma.