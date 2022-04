Pulisic salva Chelsea em dérbi londrino, Wolverhampton perde e não aproveita

JN/Agências Hoje às 19:25 Facebook

Um golo nos instantes finais salvou, este domingo, o Chelsea no dérbi com o West Ham (1-0), na 34.ª jornada da liga inglesa, em que o Wolverhampton, de Bruno Lage, não aproveitou a derrota dos "hammers".

No sempre difícil dérbi com o West Ham, o Chelsea conseguiu agarrar a vitória num final digno de suspense, com a equipa de Thomas Tuchel a falhar uma grande penalidade - com Jorginho, uma vez mais, mal na conversão -, ainda antes de Pulisic marcar.

O italiano denunciou a paradinha, num remate fraco, e valeu aos "blues" a eficácia de Pulisic, que tinha entrado para o lugar do perdulário Timo Werner para fazer o único golo, aos 90 minutos, já com o West Ham reduzido a 10, por expulsão de Dawson.

O triunfo mantém o Chelsea na terceira posição, com 65 pontos, longe dos candidatos ao título Manchester City (80 pontos e mais um jogo) e Liverpool (76), mas com alguma segurança em relação ao quarto posto, de Arsenal, com 60 e mais um jogo.

A derrota do West Ham, sétimo classificado, podia servir ao Wolverhampton, oitavo, a três pontos dos "hammers" na luta pelas posições europeias, mas a equipa de Bruno Lage, sem os lesionados Podence e Rúben Neves, saiu derrotado de Burnley.

Nos "Wolves", Lage contou com José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho e Fábio Silva, este a dar lugar a Pedro Neto, aos 67, num jogo em que também Francisco Trincão entrou, a partir dos 79, enquanto Chiquinho e Tiago Gomes não saíram do banco.

Para o Burnley foi uma vitória crucial, com a equipa a subir a 17.º e a sair da zona de despromoção, embora tenha mais dois jogos do que o Everton, que caiu para 18.º, com menos dois jogos, um dos quais este domingo com o rival Liverpool.

O golo do Burnley saiu de uma boa combinação entre Weghorst e Vydra, com o avançado checo a aparecer aos 62 minutos no centro da defesa a desviar, sem hipóteses para José Sá, e com Boly a chegar atrasado à dobra.

Também em jogo da 34.ª, entre dois emblemas do sul de Inglaterra, Brighton (11.º) e Southampton (13.º) empataram 2-2, com destaque para o bis de James Ward-Prowse, com o jogador dos "saints" a voltar a marcar de livre, um dos golos.

Ainda este domingo, o dérbi entre Liverpool e Everton anima a jornada, com os "reds" na luta pelo título e os "toffees" em aflição na fuga aos lugares de descida.