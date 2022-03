Pulmão gaulês deixa dragão com montanha para escalar

Lyon vence na Invicta e está mais perto dos quartos de final. Equipa de Sérgio Conceição, com menos tempo de descanso, ainda empatou em cima da hora, mas lance foi anulado.

A diferença que mais 46 horas de descanso fazem. O F. C. Porto lutou, literalmente, até à exaustão e ao último segundo, mas não conseguiu evitar a derrota, em casa, na primeira mão dos oitavos de final e, na próxima semana, tem de dar o troco em Lyon para se manter na corrida pela conquista europeia. O dragão ainda libertou todo o fogo acumulado ao longo de 90+6 minutos, mas a festa de Mbemba foi anulada por fora de jogo do central congolês.

Ao contrário do que havia feito na eliminatória anterior, frente à Lazio, Sérgio Conceição não promoveu a rotação da equipa e a questão física acabou por se revelar absolutamente decisiva. O Lyon, que havia jogado na sexta-feira passada para o campeonato francês, entrou a pressionar e o F. C. Porto - jogou no domingo, em Paços de Ferreira -, demorou um pouco a libertar-se das amarras. Só depois de uma grande defesa de Diogo Costa a cabeceamento de Dembélé é que os dragões atravessaram a linha de meio-campo e logo em grande estilo. Vitinha soltou o génio e tirou um chapéu da cartola, mas Anthony Lopes imitou o colega de posição.