Pulmão verde travado pela aceleração nórdica

Manuel Ugarte foi gigante no meio-campo leonino e abafou a criatividade do Benfica até que Roger Schmidt mandou Fredrik Aursnes subir no terreno

O dérbi lisboeta não abriu caminho à festa do título benfiquista, mas a verdade é que Alvalade foi palco de uma emocionante partida de futebol e do duelo entre dois dos mais fiáveis futebolistas da Liga.

A primeira parte do Sporting foi do melhor que se viu na época leonina e o domínio teve muito a ver com a ação de Manuel Ugarte. O internacional uruguaio ajudou a anular nomes como João Mário, Rafa e mesmo David Neres, abafando quase toda a criatividade encarnada, e o brilho não se limitou ao processo defensivo. O sul-americano teve sempre muito critério no passe - acertou 51 em 55 - e protagonizou uma das melhores jogadas do encontro, já na segunda parte, quando passou por meia equipa do Benfica, falhando, apenas, no último passe para Paulinho.