Pulpis: "Perder perto do fim é mesmo muito injusto"

Após a derrota, nos últimos segundos, contra o Barcelona nas meias-finais da Liga dos Campeões, o treinador do Benfica salientou a tristeza e o sentimento de injustiça que se vive no balneário dos encarnados.

"É uma derrota muito dura. Fizemos uma primeira parte muito boa e fomos para o intervalo a ganhar por 3-0. O Barcelona esteve melhor do que nós na segunda parte, é extremamente difícil defender alguns jogadores deles, mas perder perto do fim do prolongamento é mesmo muito duro e tremendamente injusto", disse Pulpis.

A derrota que impediu uma final de Champions 100% portuguesa surgiu a 17 segundos do final do prolongamento e esse fator foi, naturalmente, difícil de aceitar pelos jogadores do Benfica. "É muito difícil falar agora. Mas os jogadores têm que estar orgulhosos pelo que fizeram, deram tudo dentro de campo, apesar de termos acabado por ser infelizes. É preciso levantar e pensar no que está para a frente", afirmou o técnico encarnado.

Agora o Barcelona disputa o troféu no domingo, contra o Sporting, na Arena Riga (Letónia).