Pupilo Amorim supera o mestre José Mourinho

Leões vencem particular com a Roma e continuam sem perder na pré-temporada. Pedro Gonçalves voltou a marcar e foi o principal destaque da equipa de Alvalade

Rúben Amorim encontrou no outro banco de suplentes José Mourinho, que já assumiu ser a sua referência enquanto treinador e com quem estagiou uma semana quando o "Special One" estava ao leme dos ingleses do Manchester United. Não tendo aplicado uma lição ao "mestre", acabou por o vencer justamente, por 3-2.

O técnico leonino aproveitou o duelo frente à Roma para testar um sistema sem avançado fixo, lançado Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Rochinha no tridente ofensivo, com muita mobilidade e trocas frequentes de posição, em especial entre os dois primeiros.