Pura alma de gladiador na batalha em Roma pelos oitavos

F. C. Porto joga, esta quinta-feira, o futuro na Liga Europa numa cidade apaixonada por Sérgio Conceição. Treinador volta a mudar o "chip" e apuramento vale 1,2 milhões de euros. Mil portistas no Estádio Olímpico.

O palco assenta como uma luva ao ADN do F. C. Porto. O dragão joga hoje (17.45 horas, SIC e Sport TV1) em Roma, a Cidade Eterna, a cidade que respira história por todos os cantos e que notabilizou artistas de todo o género, desde pintores, escultores, arquitetos, filósofos, poetas e... gladiadores. A alma dos antigos lutadores perdura no Coliseu, um dos maiores símbolos do Império romano e uma das sete maravilhas do Mundo, e pode servir de inspiração para o que se pede ao F. C. Porto, ao final desta tarde, no Estádio Olímpico. Na primeira mão, o dragão teve de vestir o fato-macaco para dobrar (2-1) uma Lazio que esteve na frente e que tem o segundo melhor ataque da Serie A (53 golos, apenas menos dois que o Inter).

Hoje, a missão é conservar a vantagem na eliminatória e carimbar a presença nos oitavos de final, que vale um encaixe de 1,2 milhões. Um valor abaixo do que os dragões se habituaram a ganhar na Liga dos Campeões e que ilustra bem a diferença entre as competições.