Putin defende que Rússia deve competir em provas internacionais sob a sua bandeira

O presidente russo, Vladimir Putin, considerou esta quinta-feira que qualquer punição por doping deve ser individual e não coletiva, defendendo que o país deve poder participar nas competições desportivas sob a sua bandeira nacional.

"O nosso país não precisa de competir sob bandeira neutra se não existir nenhuma repreensão concreta ao nosso comité olímpico. É isso que está escrito na Carta Olímpica", disse Putin, em conferência de imprensa.

O presidente russo defendeu que "qualquer punição deve ser individual" e prometeu "fazer tudo para manter o desporto russo limpo".

Putin considerou que a decisão da Agência Mundial Antidopagem (AMA) de excluir a Rússia das grandes competições desportivas mundiais durante os próximos quatro anos tem "motivação política".

A Agência Antidopagem Russa (RUSADA) deve decidir hoje se contesta junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) a decisão anunciada em 9 de dezembro pela AMA de excluir o país das competições mundiais durante quatro anos, devido a um sistema de dopagem com conhecimento e apoio estatal, tornado público há cerca de seis anos.