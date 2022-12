Qatar Airways cancela voos de milhares de marroquinos

Milhares de marroquinos marcaram viagem para o Catar para assistirem ao encontro entre Marrocos e França, das meias finais do Mundial 2022, mas a companhia aérea Qatar Airways cancelou os voos à última da hora.

Marrocos e França vão jogar esta quarta-feira, nas meias-finais do Mundial 2022, esperando-se milhares de adeptos no estádio, tendo em conta a grande comunidade marroquina no país gaulês.

A Federação Marroquina de Futebol prometeu 13 mil bilhetes grátis a adeptos que quisessem ir ao Catar assistir ao encontro e organizou com a Royal Air Maroc, companhia de voos de Marrocos, sete voos adicionais para o país organizador do Mundial, juntamente com a Qatar Airways. Porém, à última da hora, tudo mudou.

"Na sequência das recentes restrições impostas pelas autoridades do Catar, a Royal Air Maroc lamenta informar os clientes do cancelamento dos voos operados pela Qatar Airways", pode ler-se num comunicado da agência de viagens à Reuters, que esclarece que os lesados vão ser reembolsados.

Ainda não é claro o porquê de a Qatar Airways ter cancelado os voos mas a decisão deixou milhares de adeptos sem rumo, já que a Federação Marroquina desistiu da oferta de bilhetes. "O problema é que não há fontes de informação fiáveis. Vim para o Catar com o meu irmão para assistirmos ao jogo e agora não sei o que fazer", disse Zineb Nfati, à BBC, uma marroquina que viajou de Paris até ao Catar por causa do encontro.