Qatar Sports Investments esclarece que Braga tem total gestão da SAD

Em comunicado, o Qatar Sports Investments afastou-se de um controlo da SAD do Braga, referindo que são os arsenalistas a deter a total gestão desportiva.

"Importa deixar bem claro que QSI detém uma participação minoritária na SAD do Sporting Clube de Braga e não possui qualquer tipo de poder de influência na respetiva gestão desportiva, pretendendo apenas o crescimento sustentado do clube, inclusive a consolidação do seu estatuto de candidato a todos os títulos do futebol português e de clube de Liga dos Campeões", pode ler-se no comunicado do QSI, a que o JN teve acesso.

O Qatar Sports Investments (QSI) emitiu este comunicado para desmentir uma notícia do jornal escocês "Daily Record", a qual o grupo considera ter "vários erros factuais grosseiros". Naquela notícia, o jornalista Duncal Castles, visado no comunicado, referia que o Braga seria um "clube de desenvolvimento de jogadores" para serem aproveitados pelo PSG e Manchester United.

A notícia reforçava que isso apenas aconteceria caso o Manchester United, que está à venda, fosse comprado pelo QSI. A QSI não tem qualquer tipo de envolvimento, de forma direta ou indireta, no alegado processo de aquisição do Manchester United F. C., que estará a ser encabeçado e liderado por entidades diferentes, com investidores diferentes e com políticas de gestão distintas daquelas praticadas pela QSI", lê-se no documento.

"A QSI orgulha-se de seguir uma política desportiva e financeira muito bem definida estrategicamente, através de investimentos focados em diversas modalidades desportivas e clubes que revelem potencial de crescimento de marca e potencie o fortalecimento de parcerias a nível desportivo, marketing e de gestão. Nesse sentido, a QSI pretende, em todos os clubes em que investiu, potenciar esses princípios basilares de gestão e projeto, incluindo o Sporting Clube de Braga, que tem ao seu serviço uma equipa de gestão muito capacitada e de qualidade", pode ler-se.