Qualificação do Benfica só com uma "virada" inédita

O resultado da primeira mão com o Inter deixou o Benfica com uma montanha para escalar em Milão, se quiser concretizar o sonho de chegar às meias-finais da Liga dos Campeões.

A equipa de Roger Schmidt terá mesmo de desafiar a história, pois nunca conseguiu apurar-se nas provas europeias quando perdeu a primeira mão nas provas provas europeias em casa por dois golos.

Na época de 1996/97, nos quartos de final da extinta Taça das Taças, as águias foram derrotadas na Luz pela Fiorentina (0-2) e na segunda mão ganharam em Itália, mas apenas por 1-0. Na temporada passada, nos quartos da Champions, perderam em casa com o Liverpool (1-3), acabando eliminadas após o empate em Anfield no segundo jogo (3-3).