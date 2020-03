Qualificação olímpica da estafeta adiada

JN/Agências Hoje às 13:34 Facebook

A prova de qualificação olímpica de estafetas mistas de triatlo, inicialmente prevista para Chengdu, na China, e remarcada para Valência, em Espanha, foi adiada esta quinta-feira, sem data, devido à pandemia da covid-19.

"Ante a contínua evolução das recomendações sanitárias e à situação de incerteza face à possibilidade de organizar e disputar competições desportivas, a federação espanhola de triatlo quer comunicar o adiamento de todas as competições marcadas para o mês de maio", lê-se no comunicado do organismo.

A estafeta lusa, com João Pereira, João Silva, Melanie Santos e Gabriela Ribeiro, vai tentar qualificar-se para Tóquio2020 nesta prova, ainda sem data definida, que integrava, agora, o programa da Taça do Mundo de Valência, em 1 e 2 de maio, esta adiada para setembro.

A prova de estafetas mista esteve marcada para 9 de maio, em Chengdu, e, depois, foi antecipada, para 1 de maio, para Valência.