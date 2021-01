Qualificação olímpica em Odivelas adiada para abril

JN/Agências Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa anunciou esta quinta-feira que a prova de qualificação olímpica agendada para 10 a 14 de fevereiro, em Odivelas, foi adiada para 21 a 25 de abril, devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, o organismo refere que a decisão de adiar a prova, que servirá de qualificação para o torneio olímpico individual, para abril, no mesmo local, foi tomada pelo Comité Executivo da Federação Europeia (ETTU).

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa refere que a decisão da ETTU se prendeu com a situação pandémica provocada pela covid-19 e com os pedidos dos países membros de jogarem numa data posterior" e lembra que "os torneios de qualificação olímpica para Tóquio têm de terminar antes do dia 30 de abril de 2021".