Qualifying do ITF W25 Porto I com cinco portuguesas

Começa, este domingo, início a fase de qualificação do ITF W25 Porto I. O sorteio deste sábado já definiu as adversárias das cinco tenistas portuguesas em prova.

​Inês Murta vai ter como adversária a compatriota de origem iraniana, Sana Garakani, Angelina Voloshchuk a atual campeã nacional SUB 14, defronta a britânica radicada em Portugal, Sashi Kempster, Lena Couto joga a continuidade em prova com Kwan Yau Ng, de Hong Kong, e, finalmente, Analu Freitas, terá pela frente a eslovena Veronika Erjavec.

Quanto a Yanina Wickmayer, a tenista belga que já foi 12.ª do ranking WTA, vai estrear-se no Porto com a ucraniana Viktoriia Dema, ao mesmo tempo que a italiana Federica Rossi mede forças com russa Elizaveta Shebekina. A suiça Arlinda Rushiti e a espanhola Celia Cervino Ruiz, primeiras favoritas desta fase, estão isentas da primeira ronda entrando em ação na próxima segunda-feira, dia em que se disputam os encontros que dão acesso ao quadro principal.

O ITF W25 Porto I terá como prémio final 25 mil dólares e vai decorrer até ao próximo dia 13 de fevereiro.