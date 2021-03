Vitor Jorge Oliveira Hoje às 22:39 Facebook

Rafael Martins regressou à titularidade e bisou. Insistência de Cassierra evitou a derrota azul

Moreirense e Belenenses SAD protagonizaram um excelente espetáculo, com ritmo e foco nas balizas, mas o resultado final acabou por ser uma igualdade, a dois golos, no encerramento da 21ª jornada da Liga. Um empate que permite aos dois conjuntos permanecerem nas zonas tranquilas da classificação.

Rafael Martins foi aposta de Vasco Seabra no onze e correspondeu com dois remates certeiros, permitindo ao conjunto vimaranense chegar ao intervalo em vantagem, diante um adversário que se apresentou em Moreira de Cónegos com a segunda defesa menos batida e o pior ataque da competição.

O golo de Gonçalo Silva, ainda na primeira parte, deixou tudo em aberto para os segundos 45 minutos. E o conjunto de Petit fez o suficiente, após o descanso, para merecer a felicidade. Cassierra, depois de ter enviado na mesma jogada a bola ao poste duas vezes, não desperdiçou a terceira tentativa, deixando Pasinato desamparado com tamanha facilidade. Os treinadores foram ao banco encontrar soluções para o triunfo, mas sem sucesso.

