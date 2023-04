Quando as SAD mudam de casa para crescer

Investidores do Vilafranquense vão ter equipa a competir na Vila das Aves.

A SAD que liderou os destinos do Vilafranquense nas últimas cinco épocas vai mudar-se para a Vila das Aves, a mais de 300 quilómetros de distância. A alteração deve-se à ambição do grupo de investidores, liderado pelo empresário brasileiro Rubens Takano Parreira, em ter um estádio, condição que a sociedade e a Câmara de Vila Franca de Xira não conseguiram satisfazer.

Dono de um recinto com capacidade para cerca de seis mil espectadores, o Aves mostrou-se recetivo e acabou por arrendar as instalações por 10 épocas. Não há uma fusão entre as duas entidades, o negócio apenas diz respeito à cedência temporária das infraestruturas. Contudo, a equipa vai competir sob a designação de Aves Futebol Clube SAD, o símbolo será mudado, mas o vermelho e branco do equipamento mantêm-se. Ao JN, o jurista José Miguel Sampaio e Nora garantiu que "o processo é legal e está tudo dentro da normalidade".