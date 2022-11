"Quando cheguei ao Catar foi um choque grande"

Rui Farinha, em Doha Hoje às 00:00 Facebook

Após 17 anos no F. C. Porto, em que trabalhou com Jesualdo Ferreira e Villas-Boas, Raul Costa mudou-se para o Médio Oriente e está satisfeito

Raul Costa, natural de Vila Nova de Cerveira, é treinador assistente no Al-Duhail, no Catar, após ter trabalhado 17 anos no F. C. Porto. Era para ter vindo apenas por 12 meses mas o tempo passou e já aqui está há seis anos e meio. Nos dragões, trabalhou na formação até chegar aos seniores. "No primeiro ano na equipa principal, entrei quando Jesualdo Ferreira fez a última época no clube. Depois trabalhei com Villas-Boas, Vítor Pereira, Paulo Fonseca, Luís Castro, Lopetegui e ainda fiz a pré-época com Nuno Espírito Santo,em 2016", lembrou.

No Médio Oriente, encontrou um novo mundo. "A primeira pessoa a falar comigo sobre o Catar foi o Brahimi. Na altura, o treinador do Al-Duhail, Djamel Belmadi, tinha ouvido falar muito bem de mim e apostou em contratar-me. Aceitei porque quis sair da minha área de conforto, as condições também eram boas, claro".