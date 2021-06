Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 14:22 Facebook

Na história do desporto, sempre houve momentos em que os fãs foram os protagonistas. Por vezes por boas razões, por outras pelas piores. Depois de uma mulher ter derrubado o pelotão da Volta à França com um cartaz, recordamos alguns episódios onde os fãs causaram um impacto negativo durante uma competição.

Mulher derruba pelotão de ciclismo

No sábado, durante uma etapa da Volta à França, uma mulher quis tirar uma foto a segurar um cartaz na altura onde estava a passar a maioria dos ciclistas, mas acabou por causar uma grande complicação. A mulher estava na berma da estrada mas o cartaz estava no caminho de Tony Martin, que não conseguiu desviar-se e acabou por cair e causar o efeito dominó. Resultado: quase todo o pelotão caiu e 21 corredores ficaram lesionados.

Esta mulher, cuja identidade é para já desconhecida, colocou-se em fuga após o incidente. A polícia francesa está à sua procura e pode enfrentar até um ano de prisão por "violar deliberadamente as regras de segurança e causar lesões que podem impedir alguém de trabalhar até três meses".

O 1.º invasor de campo

Invasões de campo são recorrente no desporto, mas Michael O'brien foi o pioneiro desta ideia. Em 1974, correu nu pelo campo, durante um jogo de râguebi entre a Inglaterra e França, devido a uma aposta com um amigo.

O homem é conhecido por ter sido a primeira pessoa a invadir um campo desta forma. Não pelos melhores motivos, mas estará sempre na história do desporto.

Jogador de hóquei e adepto agridem-se durante jogo

O jogador Tie Domi e o adepto Chris Falcone não contiveram o temperamento e agrediram-se durante um jogo de hóquei no gelo em 2001, nos EUA. Falcone começou a tentar irritar Tie Domi, que não se conteve e molhou o adepto com uma garrafa de água. Falcone tentou defender-se e agredir o jogador, quando o vidro da "penalty box" partiu, originando a luta.

Alguns anos depois, os dois protagonistas deste combate fizeram as pazes num programa de rádio, terminando a elogiar-se mutuamente.

O ataque a Tom Gamboa

Os treinadores muitas vezes são alvo de críticas dos adeptos, mas Tom Gamboa foi mesmo agredido por dois espectadores.

Durante o jogo de basebol entre o Kansas City Royals e os White Sox, nos EUA, em 2002, dois adeptos, pai e filho, saltaram para o campo e agrediram o treinador Tom Gamboa. Os jogadores dos Royals rapidamente intervieram, mas Gamboa ficou com lesões permanentes na audição.

Descalabro mortal no Egito

Em 2012, ocorreu um dos episódios mais tristes da história do futebol que envolveram adeptos. Depois da vitória do Al-Masry sob o Al-Ahly, na liga egípcia, os adeptos do Al-Masry invadiram o campo para agredir os apoiantes do clube adversário com pedras, garrafas e fogo-de-artifício.

Muitos adeptos tentaram fugir mas acabaram presos nos portões do estádio, que estavam fechados. 74 pessoas morreram esmagadas e enclausuradas e mais de 500 ficaram feridas no incidente.

O esfaqueamento de Monica Seles

A paixão de fãs por atletas é algo normal, mas quando passa para o lado obsessivo pode ser perigoso. Foi assim o incidente com Monica Seles, durante o torneio de ténis WTA, em Hamburgo, em 1993.

Este adepto era obcecado com a adversária de Seles, Steffi Graf, e invadiu o campo para esfaquear a tenista nas omoplatas. Seles recuperou rapidamente das lesões mas não competiu durante dois anos.

Violência entre adeptos dos Raiders e 49ers

O jogo de pré-época entre as equipas de futebol americano dos Raiders e 49ers ficou marcado por vários episódios de violência. Durante o jogo uma luta começou entre adeptos rivais, o que espoletou dezenas de outros conflitos. Fora do estádio, duas pessoas foram alvejadas e um homem foi espancado até ficar inconsciente.

Vanderlei de Lima empurrado durante corrida

Nos Jogos Olímpicos de 2004, Vanderlei de Lima estava no primeiro lugar na maratona e bem encaminhado para vencer a prova. Até que Cornelius Horan decidiu invadir a pista e mudar o destino. O irlandês correu para a rua e empurrou Vanderlei para a beira da estrada, o que atrasou o brasileiro, que terminou no terceiro lugar.

Cantona e o pontapé voador

No futebol há adeptos que apenas pretendem irritar os jogadores adversários. Foi o caso de Matthew Simmons no incidente com Cantona em 1995.

O francês foi expulso e à saída do relvado foi importunado por Simmons, que era adepto da equipa adversária do Manchester United. Cantona não gostou e saltou para a bancada a pontapear Simmons, trocando ainda uns murros com o adepto.

"Malice at the Palace"

O jogo de NBA entre os Detroit Pistons e os Indiana Pacers ficou marcado pelo episódio de violência entre jogadores e adeptos. O episódio foi tão marcante que ficou conhecido como "Malice at the Palace" e é considerado um dos maiores conflitos do desporto norte-americano.

Depois de Ron Artest e Ben Wallace terem começado aos empurrões, alguns jogadores agrediram-se dentro de campo. Artest estava na mesa dos resultados quando um adepto lhe atirou uma bebida, o que deu início a uma cena de pugilato.