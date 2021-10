Quaresma, Alfa e Helder Sá de regresso à titularidade

Bernardo Monteiro Hoje às 19:57 Facebook

O onze escolhido por Pepa para a receção ao Marítimo (20.15 horas), que abre a ronda nove da Liga, traz como novidade o regresso de Quaresma, Alfa Semedo e Helder Sá para a equipa, em detrimento de Rochinha, Handel e Rafa, respetivamente.

O encontro será dirigido por André Narciso (Setúbal), no Estádio D. Afonso Henriques.

V. Guimarães: Bruno Varela; Sacko, Borevkovic, Mumim e Helder Sá; Alfa Semedo, Tiago Silva e André André; Marcus Edwards, Quaresma e Estupinan

Treinador: Pepa

Suplentes: Trmal, Lameiras, Amaro, Rochinha, João Ferreira, André Almeida, Handel e Janvier

Marítimo: Paulo Victor; Cláudio Winck, Zainadine, Léo e Vitor Costa; Beltrame, Diogo Mendes e Xadas; Edgar Costa, Vidigal e Alipour

Treinador: Julio Velázquez

Suplentes: Miguel Silva, Guitane, Rossi, Saenz, Soderstrom, China, Pelágio e Henrique

O V. Guimarães está no sétimo lugar, com 10 pontos e vem de uma série de duas vitórias consecutivas, enquanto o Marítimo segue em 13.º lugar, com sete pontos e já não sete o sabor da vitória há sete partidas.