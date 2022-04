Quaresma: "Não vou mudar de personalidade só para agradar"

Extremo não fez parte das opções de Pepa no jogo com o Paços de Ferreira. Assistiu ao jogo na bancada.

Ricardo Quaresma não fez parte das opções de Pepa no jogo com o Paços de Ferreira, mas assistiu à partida nas bancadas do D. Afonso Henriques. Mesmo não constando na ficha de jogo, o internacional português foi claro na mensagem transmitida através das redes sociais.

"Parabéns equipa. Fiquei muito feliz com a vitória de ontem. Mesmo não jogando, mesmo não sendo opção para o treinador, fico feliz pela equipa e pelos adeptos. Estou a fazer pelo Vitória tudo aquilo que me deixam fazer e mantenho a mesma vontade de conquistar desde o dia em que cheguei. Não vou perder a alegria que o jogo me dá nem a energia de todos os dias treinar para melhorar. Tão pouco vou mudar de personalidade só para agradar. Quando estou feliz nota-se. Quando estou infeliz também. Sou assim! E por mais vitórias que já tenha tido vou continuar sempre em busca das próximas nem que por vezes me metam injustamente o rótulo de "mau da fita". Amigos, o jogo ainda não acabou. Boa Páscoa para todos".