Quaresma fala no amor ao F. C. Porto e na "pica" de defrontar o Benfica

Ricardo Quaresma esteve, este domingo, no programa "F. C. Porto em casa" e aproveitou para falar sobre o amor que tem pelos "dragões". O internacional português revelou ainda que o Benfica era o adversário que mais gostava de enfrentar quando jogava em Portugal.

"Voltar ao F. C. Porto? Gostava muito. No final do ano posso estar livre ou não do contrato com o Kasimpasa. Já devíamos ter uma reunião para ter resolvido isso, mas com esta situação ainda não foi possível. Mas o F. C. Porto é sempre o F. C. Porto. Gostava de acabar no clube que amo. Há muitas coisas pelo meio. Por mim, obviamente que acabava no F. C. Porto", disse Ricardo Quaresma no "F. C. Porto em casa" transmitido nas redes sociais dos "azuis e brancos".

O ex-camisola 7 dos dragões aproveitou ainda para falar da rivalidade com o Benfica e dos sentimentos vividos em cada disputa com as águias.

"É o meu adversário favorito em Portugal, sem dúvida. Gostava muito de jogar contra o Benfica, era daqueles que eu mais descansava durante a semana para chegar sempre em alta. É um jogo especial para nós. Era a semana em que me preparava melhor para chegar ao campo e rebentar com eles. Com todo o respeito que tenho pelo Benfica é o clube que tinha mais pica para jogar", afirmou.