Quaresma sobre Rafa: "Revejo-me um pouco, no F. C. Porto voava e na seleção não jogava"

Ricardo Quaresma comentou, esta terça-feira, a renúncia de Rafa à Seleção Nacional, à margem da Gala "Quinas de Ouro", que está a decorrer na Cidade do Futebol.

"Compreendo a posição dele mas se vou dizer o que penso ainda levam a mal. Não posso falar pelo Rafa, só ele pode explicar essa posição. Entendo porque quando estamos bem no clube achamos que podemos ser úteis à Seleção Nacional", começou por dizer.

O ex-jogador do F. C. Porto e da seleção nacional explicou o porquê de se identificar com a situação que ocorreu com Rafa.



"Eu revejo-me um pouco, também me passou isso pela cabeça. No F. C. Porto estava a voar e chegava à Seleção e raramente jogava. Vai do sentimento do jogador, mas só o Rafa sabe o que lhe vai no coração e na cabeça", referiu.

"É algo que não me preocupa. Já passou por tanta coisa e conseguiu sempre dar a volta a momentos maus. Conheço-o bem e sei que vai voltar a ser aquilo que sempre nos habituou", concluiu o extremo, que este mês completa 39 anos e que se encontra sem clube, depois de ter terminado contrato com o Vitória de Guimarães.