Quaresma: "Sou do F. C. Porto, mas o Sporting está no meu coração"

O internacional português Ricardo Quaresma esteve, esta terça-feira, na homenagem a Manuel Fernandes, ex-capitão do Sporting. Além de garantir que tem o clube leonino "no coração", o jogador abordou o final da carreira e vincou que não será para já.

Sem clube desde maio do ano passado, altura em que anunciou a saída do Vitória de Guimarães, Ricardo Quaresma não só garantiu que o futebol ainda continua presente, como o final de carreira não será para já. "Eu tenho na mente que ainda dá para continuar pelo menos mais um ano. A idade chega a todos e temos de saber o nosso ambiente. Sinto-me em condições para fazer mais um ano e depois despeço-me do futebol", afirmou o futebolista de 39 anos, que marcou presença na homenagem a Manuel Fernandes, ex-capitão do Sporting.

Além dos elogios a Pepe, que considerou um "animal" - "ele tem a idade que tem e continua a ser um dos melhores centrais do mundo, fico feliz por ele" - Quaresma mostrou-se feliz por ser respeitado tanto no F. C. Porto como no Sporting, clubes que já representou.

"Sempre respeitei o Sporting, foi onde eu cresci e abriu-me as portas para o mundo do futebol. Sempre me trataram como um filho e acho que me ficava mal cuspir num prato onde já comi. Toda a gente sabe que eu sou portista, o F. C. Porto é o meu clube do coração e um clube que aprendi a amar, mas o Sporting vai estar sempre no meu coração, porque foi onde eu cresci, onde me ensinaram a ser jogador e a ser homem. Acho que esta homenagem serve um pouco para isso também, os clubes não se podem esquecer dos jogadores que tiveram", concluiu.