Quaresma: "Vou dar uma trivelada nisto para voltar mais forte"

Ricardo Quaresma, que testou positivo à covid-19, utilizou as redes sociais para agradecer o apoio que tem recebido.

"Amigos. Estou bem, praticamente sem sintomas e vacinado. Por mais cuidados que tenhamos, este vírus é manhoso e não respeita as regras do jogo. Por isso é que temos de o combater como equipa. Temos de cuidar uns dos outros, só assim conseguiremos vencer. Obrigado por todas as mensagens e pelo vosso carinho, vou dar uma trivelada nisto para voltar mais forte", escreveu, na sua conta oficial do Instagram.

O extremo é uma das baixas de Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, para o encontro de amanhã (19 horas), com o Boavista, referente à 16ª jornada da Liga. Marcus Edwards e Gui também acusaram positivo à Covid-19 e também estão fora dos eleitos.