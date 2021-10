Quartararo sagra-se campeão do mundo de MotoGP

JN/Agências Hoje às 13:54 Facebook

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) sagrou-se este domingo, pela primeira vez, campeão do mundo de MotoGP, ao ser quarto classificado no Grande Prémio da Emilia Romagna, prova do Mundial de velocidade de motociclismo em que Miguel Oliveira (KTM) caiu.

O espanhol Marc Márquez (Honda) venceu pela segunda vez em Misano, deixando o espanhol Pol Espargaró (Honda) na segunda posição, a 4,859 segundos, e o italiano Enea Bastianini (Ducati) foi terceiro, a 12,013 segundos, à frente de Quartararo.

O francês aproveitou a queda do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), a cinco voltas do final, quando liderava, para festejar o título a duas provas do final do campeonato da categoria rainha de motociclismo de velocidade.