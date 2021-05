Quarteto luso confiante na conquista da Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 18:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Os treinadores das quatro equipas portuguesas presentes na final four da Liga Europeia de hóquei em patins admitiram ter "expectativas" de vencer a competição, mas salientaram a força do adversário que vão encontrar nas meias-finais de sábado.

Paulo Freitas, do Sporting - atual detentor do troféu -, Alejandro Domínguez, do Benfica, Guillem Cabestany, do F. C. Porto, e Paulo Pereira, da Oliveirense, participaram esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão, na qual elogiaram os adversários e salientaram a histórica presença de quatro formações portuguesas nesta fase da prova.

As meias-finais ditaram um duelo entre eternos rivais, águias e leões, enquanto, na outra partida, o F. C. Porto e a Oliveirense disputam o acesso à final, sendo que os oliveirenses são os únicos que ainda não levantaram este troféu, ao contrário dos restantes adversários que já o conquistaram por duas vezes.

Afastada pelo Benfica no play-off do Campeonato Nacional, Paulo Pereira sublinhou que a Oliveirense está "focada e ansiosa" para começar esta prova, "com o objetivo de chegar à final", e que apesar de ter tido mais tempo de preparação, "não são dois ou três dias a mais" que vão fazer a diferença.

"Temos a hipótese de acabar a época da melhor forma. O nosso adversário [F. C. Porto] está 100% vitorioso em relação a nós, sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas temos esperanças e os jogadores estão focados. Querem limpar o que fizemos de menos positivo no campeonato, vai ser um excelente jogo, são duas equipas que vão proporcionar um grande espetáculo", afirmou.

Apesar das vitórias para o campeonato por 8-2 e 6-2 contra a Oliveirense, o técnico dos 'dragões', Guillem Cabestany, admitiu que a equipa está ainda a sarar feridas da derrota sofrida na semana passada contra o Benfica (7-5), mas concentrada em recuperar o "estado anímico" e a "alegria dentro da pista".

"O passado está no passado. O que temos agora é pensar que este é mais um jogo, dentro deste rinque vão estar cinco contra cinco, sem passados e sem futuros. Focados no presente, fazer as coisas bem, desfrutar como fizemos toda a época e pensar que se fizermos tudo bem vamos ter hipótese de vencer à Oliveirense. O importante é estarmos confiantes e alegres para recuperar o nosso melhor jogo, é a única coisa que interessa amanhã [sábado]", vincou o espanhol.

PUB

Na outra meia-final, o Sporting vai procurar a revalidação do título - podendo tornar-se no primeiro clube português a vencer a competição consecutivamente -, mas Paulo Freitas referiu que ser o atual detentor do troféu "não representa nada", porque já é passado, e garantiu a equipa concentrada "exclusivamente no objetivo intermédio" que é a meia-final.

"O Sporting apresenta-se na máxima força, do ponto de vista físico e mental. Apercebemo-nos da oportunidade que temos, não pensar tanto nas dificuldades, mas ver tudo como uma oportunidade. Esta é uma oportunidade de defrontar o eterno rival do clube e, simultaneamente, uma grande equipa. O objetivo é claro: [queremos] a nossa melhor versão no sábado para podermos estar aqui no domingo", disse.

Por seu lado, o treinador benfiquista, Alejandro Domínguez, destacou o equilíbrio entre as duas equipas e a série de 16 jogos sem perder dos leões, mas também o "bom momento" que as 'águias' atravessam e que dá "confiança" para enfrentar um "rival muito complexo e difícil", referindo ainda que, tendo em contas as equipas que participam nesta final four, o maior vencedor "é o hóquei".

"Chega a um momento da época em que deixa de haver 'chips' [para trocar], tudo é definitivo. Este é esse momento. Levamos umas semanas a viver nesse momento. Não é preciso motivar os jogadores, não falta nada. Eles têm de estar focados e bem preparados para competir. Há 50 minutos que são definitivos e te dão condições de disputar uma final ou mandam-te para casa. É nisso que estamos focados", apontou o argentino.

O F. C. Porto-Oliveirense disputa-se às 17 horas de sábado, enquanto o Sporting-Benfica joga-se às 21 horas, no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada. No domingo, pelas 17.30 horas, dos vencedores disputam a final, no mesmo local.