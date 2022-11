Quarteto luso conhece esta segunda-feira o destino europeu

F. C. Porto e Benfica entram como cabeças de série no sorteio dos oitavos da Champions. Sporting e Braga enfrentam play-offs para tentarem aceder à mesma fase, mas da Liga Europa e da Liga Conferência.

O futuro dos quatro clubes portugueses nas competições europeias começa a desenhar-se ao final da manhã desta segunda-feira, em Nyon, na Suíça. F. C. Porto e Benfica entram como cabeças de série, a partir das 11 horas, no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de terem vencido as respetivas fases de grupos. Uma hora mais tarde será tempo para conhecer o rival do Sporting no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e, a partir das 13h, o adversário do Braga para o acesso aos últimos 16 da Liga Conferência.

Os dragões conquistaram o Grupo B, superando a concorrência de Club Brugge, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, enquanto as águias atingiram o topo do H no derradeiro instante, ultrapassando o Paris Saint-Germain na diferença de golos, depois de já ter relegado a Juventus para a Liga Europa e o Maccabi Haifa para fora das provas europeias.

Num dos grupos mais equilibrados da Champions, o Sporting esteve com um pé nos oitavos da Champions - e o outro fora da Europa -, acabando por rumar à Liga Europa, onde pode defrontar, por exemplo, o Manchester United de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes ou a Roma treinada por José Mourinho.

Já o Braga desceu à Liga Conferência, após ter sido terceiro na Liga Europa, com Fiorentina, Anderlecht e Basileia a serem os rivais de maior respeito neste play-off de acesso aos oitavos da mais recente prova por clubes da UEFA.

Liga dos Campeões

Pote 1:

Nápoles, Itália

F. C. PORTO, PORTUGAL

Bayern Munique, Alemanha

Tottenham, Inglaterra

Chelsea, Inglaterra

Real Madrid, Espanha

Manchester City, Inglaterra

BENFICA, PORTUGAL



Pote 2:

Liverpool, Inglaterra

Club Brugge, Belgica (não pode defrontar o F. C. Porto)

Inter Milão, Itália

Eintracht Frankfurt, Alemanha

AC Milan, Itália

Leipzig, Alemanha

Borussia Dortmund, Alemanha

Paris Saint-Germain, França (não pode defrontar o Benfica)



Liga EUROPA

Pote 1:

PSV Eindhoven, Holanda

Rennes, França

Union Berlim, Alemanha

Roma, Itália

Manchester United, Inglaterra

Midtjylland, Dinamarca

Nantes, França

Mónaco, França



Pote 2:

Ajax, Holanda

Bayer Leverkusen, Alemanha

FC Barcelona, Espanha

SPORTING, PORTUGAL

Salzburgo, Áustria

Shakhtar Donetsk, Ucrânia

Sevilha, Espanha

Juventus, Itália



Liga Conferência Europa

Pote 1:

Fiorentina, Itália

Anderlecht, Bélgica

Lech Poznan, Polónia

Partizan Belgrado, Sérvia

Dnipro, Ucrânia

Gent, Bélgica

Cluj, Roménia

Basileia, Suiça



Pote 2:

Bodo/Glimt, Noruega

AEK Larnaca, Chipre

Ludogorets, Bulgária

SC BRAGA, PORTUGAL

Sheriff, Moldavia

Lazio, Itália

Qarabag, Azerbeijão

Trabzonspor, Turquia