Quarteto norte-americano de saída do Benfica

Águias estão em processo de reformulação do plantel de basquetebol e já se despediram de sete jogadores. Eric Coleman, Cameron Jackson, Tweety Carter e Nic Moore foram os últimos a dizer adeus.

Prossegue a remodelação no basquetebol do Benfica, que procura atacar a nova época com outro fulgor. Os encarnados anunciaram as saídas dos norte-americanos Eric Coleman, Cameron Jackson, Tweety Carter e Nic Moore, poucos dias depois de Quincy Miller e o atirador Bryce Alford também se terem despedido do clube.

O plantel dos encarnados sofrerá uma autêntica revolução, que começa no banco. Norberto Alves, bicampeão pela Oliveirense, rende Carlos Lisboa no cargo de treinador e traz consigo de Oliveira de Azeméis o base internacional português José Barbosa, que ocupa a vaga deixada pela saída de Rafael Lisboa, que prosseguirá a carreira no estrangeiro.

Na temporada passada, o Benfica terminou a fase regular da Liga na quarta posição, atrás de Sporting, F. C. Porto e Imortal, e caiu nas meias-finais do play-off, diante dos leões, que haveriam de conquistar o título nacional.