Quarteto portista nas meias-finais da Taça da Europa

Após vencer dois dos três adversários da fase final da Taça da Europa de bilhar às três tabelas, o quarteto do F. C. Porto apurou-se para as meias-finais da competição. Próximo encontro é amanhã, com transmissão no Porto Canal e na F. C. PortoTV

Os portistas são os anfitriões do torneio, que se realiza nas mesas da academia do Estádio do Dragão, e na primeira partida do dia venceram os os franceses do Billard Club Andernosien por 3-1.

Nos seguintes jogos de hoje o F. C. Porto perdeu com os espanhóis do Club Billar Mostoles (1-3) e triunfou sobre os dinamarqueses do BK Grøndal (4-0), marcando assim encontro com o Club Billiard Paiporta (Espanha), amanhã, às 11. 30 horas.

Caso triunfe no duelo ibérico a equipa portista vai disputar a grande final às 16. 30 horas.

Eis os parciais dos jogos do F. C. Porto:

F. C. Porto 3-1 Billard Club Andernosien

Dick Jaspers 40-33 Roland Forthomme

Daniel Sánchez 40-34 Gwendal Marechal

Rui Manuel Costa 28-40 Jérôme Barbeillon

João Ferreira 40-26 Francis Connesson

F. C. Porto 1-3 Club Billar Mostoles

Dick Jaspers 29-40 Ruben Legazpi

Daniel Sánchez 40-15 José Maria Mas

Rui Manuel Costa 32-40 Adrian Legazpi

João Ferreira 26-40 Afonso Legazpi



F. C. Porto 4-0 BK Grøndal

Dick Jaspers 40-18 Dion Nelin

Daniel Sánchez 40-27 Jacob Haack Sorensen

Rui Manuel Costa 40-26 Lars Dunch

João Ferreira 40-25 Michal Lohse