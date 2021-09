Quarteto português eliminado do Braga Open

JN Hoje às 21:21 Facebook

Frederico Silva, Nuno Borges e João Domingues perderam os respetivos jogos, enquanto Gastão Elias anunciou a desistência, devido a problemas físicos.

Ao segundo dia e de uma assentada, o Braga Open ficou sem quatro tenistas portugueses. Frederico Silva, Nuno Borges e João Domingues foram eliminados, enquanto Gastão Elias anunciou a desistência esta terça-feira, devido a problemas físicos.

"Tenho andado a sentir dores no cotovelo há quase dois meses. No início eram suportáveis, mas pioraram bastante durante a semana do US Open. Vou ter de parar um mês para recuperar, porque havia risco de se tornar numa fratura de stress se continuasse a jogar, explicou Gastão Elias.

João Domingues perdeu com Jesper de Jong (6-4 e 6-4), enquanto Frederico Silva foi derrotado por Thai-Son Kwiatkowski (7-5 e 6-3), Já Nuno Borges caiu perante Nikola Molojevic, pelos parciais de 6-3 e 7-6.

Por outro lado, o segundo dia do torneio ficou marcado pelas entradas vitoriosas dos dois primeiros cabeças de série: Thiago Monteiro (90.º do ranking ATP) derrotou Peter Heller por 6-3 e 6-3, enquanto Taro Daniel (111.º) venceu Filippo Baldo por 6-2, 4-6 e 6-0.